Getuigen gezocht van autobrand

In het onderzoek is de recherche op zoek naar getuigen en ze komen graag in contact met mensen die iets gefilmd hebben. Beschikt u over camerabeelden? Deel deze dan alstublieft via het onderstaande tipformulier. Ook andere informatie is welkom. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de recherche in Hilversum via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-6070.