Getuigen gezocht na poging inbraak juwelier

De politie kreeg een melding binnen van een mogelijke inbraak bij een juwelier aan de Binnenweg. Bij aankomst bleek dat geprobeerd was om het glas van de etalage en de voordeur in te slaan. De vermoedelijke daders, twee donker geklede mannen, zouden zijn weggerend in de richting van de Raadhuisstraat. Agenten zijn direct een grote zoekactie gestart naar de mogelijke verdachten, maar hebben helaas niemand meer aangetroffen.



De politie onderzoekt de poging inbraak en is op zoek naar getuigen. Heeft u dinsdag 9 juni rond 03:30 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Binnenweg? Of heeft u informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020117290