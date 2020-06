Man aangehouden voor beschieting met kruisboog

Rond 10.00 uur in de ochtend hoort een van de grondwerkers tijdens zijn werkzaamheden een harde klap. Als de man om zich heen kijkt ziet hij een pijl liggen. Hij vervolgt zijn werkzaamheden, maar houdt de omgeving goed in de gaten en houdt de deur van zijn graafmachine dicht. In de middag rond 15.00 uur hoort de grondwerker weer een klap en ziet wederom een pijl liggen. De man ziet dat er aan de overkant van de straat een raam openstaan waar direct de gordijnen van dichtgaan. Het slachtoffer belt direct de politie en geeft de locatie door.

De politie gaat met meerdere eenheden ter plaatse en bereid zich voor op een zogenaamde schildprocedure*. Met een machtiging tot binnentreden gaan zij de woning binnen van de mogelijke verdachte. In de woning treffen zij een 60-jarige man aan en twee kruisbogen. De kruisbogen zijn in beslag genomen. De verdachte is aangehouden voor poging doodslag en zit op dit moment nog vast.

*getrainde methode van aanhouding om letsel bij agenten en verdachte te voorkomen