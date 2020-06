Anonieme tip leidt tot in beslagname van verschillende wapens

Rotterdam - Naar aanleiding van een tip bij Team Criminele Inlichtingen deed de politie onderzoek in een woning aan de Carnissesingel in Rotterdam Zuid. Verschillende wapens, waaronder twee airsoft wapens en een luchtbuks, werden aangetroffen in de woning. Deze zijn in beslag genomen.