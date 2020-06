Siem trapte in nep website en verloor 240 euro aan 'designersneakers'

Bij de Zeeuw gaan dan alle alarmbellen af. ,,Hij zei: dit is foute boel’’, vult zijn moeder aan, die bij het gesprek aanwezig is.

Omdat de betaalservice (payment service provider) geen geld terugstort, gaat Siem als een ware privédetective zelf op onderzoek uit. ,,Ik kon achterhalen welke weg mijn betaling had afgelegd. Dat kwam terecht op een andere website. Toen wist ik zeker: dit klopt niet.’’

Via die tweede website achterhaalt Siem een telefoonnummer van de grote man achter de webshops, een 27-jarige. ,,Ik heb hem wel 100 of 150 keer gebeld, maar hij nam nooit op.’’

Met hulp van een nichtje besluit Siem verhaal te halen bij de toenmalige woning van de man in Schiedam. ,,Hij kwam naar beneden en stond me netjes te woord. Hij kwam heel gestresst over en sprak enorm snel. Hij schermde gelijk met bewijsmateriaal en schoot in de slachtofferrol; hij zei dat hij ook afhankelijk was van leveranciers. Ik heb hem een deadline gesteld van twee of drie weken. Of mijn geld terug of de spullen.’’