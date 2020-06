Vijf nieuwe zaken in Bureau Rijnmond

Op de Bramentuin in Rotterdam werd op vrijdag 29 mei een 30 jarige man doodgeschoten. Het onderzoek naar zijn dood is in volle gang, maar de politie heeft toch nog een aantal vragen over dit incident en de vlucht van de daders.



