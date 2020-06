Drie aanhoudingen na vondst drugslab

De politie ontving een melding over stankoverlast. In een woning aan De Karmel ontdekten agenten een GHB-lab in aanbouw. Ook vonden ze chemicaliën die voor ontwikkelen van drugs gebruikt worden. In de bergingskast van de woning had men een luchtafzuiging gemonteerd. De bewoner alsmede twee andere mannen waren in de woning aanwezig. Zij zijn aangehouden wegens het overtreden van de opiumwetgeving. Het gaat om de 34-jarige bewoner, een 37 jarige man uit Standdaarbuiten en een 27-jarige man uit Bergen op Zoom. Zij zitten vast voor nader onderzoek.