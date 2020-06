Beschietingen op shisha lounges en een forse mishandeling in Bureau Brabant

Breda, Eindhoven, Oosterhout - Bureau Brabant besteedt maandag 15 juni 2020 aandacht aan de beschietingen op twee shisha lounges in Eindhoven en de (zware) mishandeling van een stapper in Breda. Ook komen een forse inbraak in een appartement in Eindhoven en een insluiping in Oosterhout aan bod.