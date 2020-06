2 broers aangehouden voor handel in harddrugs

Bij de oudste van de twee werd tijdens een controle verdovende middelen en contant geld aangetroffen. Omdat er mogelijk sprake was van handel in verdovende middelen werd er een huiszoeking gedaan in de woning. Hierbij werd ook de jongste broer aangehouden op verdenking van handel in harddrugs. In de woning werd onder andere dure merkkleding en merktassen, verdovende middelen, contant geld en diverse gsm’s aangetroffen en in beslag genomen. De recherche doet verder onderzoek.