Harddrugs en vuurwapens in woning

De politie controleerde vandaag een woning in verband met de aanwezigheid van een mogelijke hennepplantage. Tijdens het onderzoek in de woning troffen de agenten geen hennep maar wel een tiental kg harddrugs aan en 13 vuurwapens. In een schuur bij de woning stonden een aantal jerrycans met vloeistof. Het vermoeden is dat deze vloeistof werd gebruikt voor de productie van synthetische drugs. Er was geen sprake van een ingericht ‘drugslab’.

Alle aangetroffen drugs, de wapens en de jerrycans met inhoud zijn inbeslaggenomen. Er was niemand in de woning op het moment van de controle. Er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht. Het onderzoek wordt voortgezet.