Aanhoudingen bij overdracht van 145.000 euro

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen op de A2 een auto rijden waarvan in de politiesystemen was vermeld dat hij eerder was opgevallen in een verdachte situatie. De agenten besloten de auto ter controle aan de kant te zetten. Op dat moment verliet de auto, met de verdachte uit Breukelen als enige inzittende, bij Utrecht de A2 en parkeerde op een parkeerterrein aan de Proostwetering. Ze zagen daar dat even later een andere auto met drie inzittenden vlakbij de eerste auto parkeerde. Eén van hen stapte uit en opende de bijrijdersportier van de eerste auto. De agenten zagen dat er een grote tas werd overhandigd. Omdat ze vermoedden dat hier mogelijk een overdracht van illegale goederen plaats vond gingen zij ter plaatse om een controle uit te voeren.

De agenten zagen toen dat de tas die werd overgedragen gevuld was met een grote hoeveelheid bundels bankbiljetten en twee doosjes met horloges. De twee mannen bij de overdacht en de twee wachtende mannen in de tweede auto werden direct aangehouden. De auto’s en alle goederen werden in beslag genomen. Na telling bleek het om 145.000 euro in kleine coupures te gaan.