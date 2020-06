Disciplinair onderzoek Horst / Peel en Maas afgerond

“Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. Dat geldt voor al onze medewerkers. De gedragingen van deze medewerkers staan haaks op alles waar de politie voor staat. Burgers en medewerkers moeten kunnen vertrouwen op een professionele, veilige en betrouwbare politieorganisatie. Integriteit is de basis van ons politiewerk. Als het vertrouwen daarin wordt geschaad - en daar was in dit geval sprake van - treden we op. Dat moge duidelijk zijn uit het direct instellen van disciplinair onderzoek in dit geval, gevolgd door de voorgenomen maatregelen. We tolereren geen gedrag waarin sprake is van misbruik van bevoegdheden, onprofessioneel optreden, pesterijen en andere misdragingen. De individuele gedragingen hebben grote impact gehad op het team. En ik kan me voorstellen ook op andere plaatsen in de organisatie. Daar hebben we uiteraard aandacht voor, ook nu het onderzoek is afgerond. In de teams maken we dit bespreekbaar, luisteren we goed naar de vragen en gevoelens die er leven en zoeken we antwoorden en gerichte oplossingen, samen met en dicht bij de medewerkers. We zijn en blijven alert en treden op als nodig”, aldus Inge Godthelp-Teunissen, waarnemend politiechef eenheid Limburg.