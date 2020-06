Getuigen gezocht van snorfietsroof Amersfoort

Het is rond 23.15 uur op woensdag 10 juni als de politie wordt gebeld. Een 58-jarige vrouw zegt dat ze even daarvoor is beroofd van haar snorfiets. Dat gebeurde toen ze over het Amersfoortse Eemplein liep. Een man zou haar daar hebben aangesproken en haar eerst om haar pinpas hebben gevraagd. Vervolgens zou de vrouw geschopt zijn door de man. Hij nam daarna de snorfiets mee en ging er vandoor.

Van de man is het volgende signalement bekend:

Tussen de 20 en 30 jaar oud

+/ 1.90 lang

Droeg een grijs joggingpak met capuchon

De politie onderzoekt het incident en wil graag mensen spreken die het voorval hebben zien gebeuren. ZIj kunnen zich melden via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.