Identiteit gezocht van overleden man

Dinsdag 9 juni rond 19.00 uur overleed de man op het station. Uit onderzoek is gebleken dat de man om 14.21 uur op Utrecht Centraal is aangekomen met de intercity uit de richting van Den Helder. Het is onbekend op welk station precies de man is ingestapt. De politie probeert op verschillende manieren achter de identiteit van de man te komen, maar dat is nog niet gelukt. Daarom verspreidt de politie zijn foto en signalement, in de hoop dat iemand die hem kent, contact met ons opneemt.

Signalement man:

- donkergetinte man met verzorgd uiterlijk, vermoedelijk 40-50 jaar

- 1.70 m lang, slank postuur.

- kaal/kort grijs haar.

- droeg een blauw/wit/rood geblokte jas van het merk Collider, met aan de achterzijde de opdruk Nothing Will.

- droeg een zwarte bodywarmer onder zijn jas, wit shirt en een donkere jeans van het merk Abercrombie and Fitch

- droeg rode sportschoenen, een petje en een groen mondkapje

- droeg een horloge van het merk Police

- had een rode tas bij zich (vermoedelijk plastic boodschappentas)

De vraag is:

Wie herkent deze man?

Wie weet op welk station de man is ingestapt?

De rode tas is niet meer aangetroffen.. Wie heeft deze tas ergens op Utrecht Centraal gezien?

U kunt uw informatie doorgeven via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.