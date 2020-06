Politie achtervolgt gestolen auto

De zaak startte omstreeks 19.40 uur op de Afsluitdijk toen de verdachte richting Noord-Holland reed en een ANPR controleplaats passeerde. Een ANPR (Automatische nummerplaatherkenning) scant het kenteken van passerende voertuigen en vergelijkt deze met gegevens uit batabases. Hieruit bleek dat de auto van verdachte als gestolen stond geregistreerd.

De politie ving de auto op aan het einde van de Afsluitdijk bij Den Oever. Er ontstond een achtervolging door de Wieringermeer waarbij hoge snelheden werden gereden. Uiteindelijk werd de auto tot stilstand gebracht op de Noord Zijperweg in Wieringerwaard. Een politieauto, die voor de verdachte in de richting Slootdorp reed, remde langzaam af om de verdachte te laten stoppen. Deze wist zich echter links naast de politieauto te wurmen om het in te halen. Hierbij raakten beide auto elkaar. De verdachte raakte vervolgens van de weg, ramde een lantarenpaal en een kabelkastje om ten slotte tegen een boom in de voortuig van een woning tot stilstand te komen. De verdachte sprong uit zijn auto en probeerde er rennend vandoor te gaan. Hij kon even verderop worden aangehouden.

De verdachte bleek geen alcohol te hebben gebruikt. Wel werd een bloedmonster afgenomen. Dat door het Nederlands Forensisch Instituut wordt onderzocht op de aanwezigheid van drugs. Bij controle bleek hij niet meer over een geldig rijbewijs te beschikken. Zijn rijbewijs was bij een eerder geval van rijden onder invloed al ingevorderd.

De politie onderzoek de betrokkenheid van de verdachte bij de diefstal of heling van de auto, maar ook diefstal van sigaretten en tanken zonder te betalen in Friesland.

Bij de aanhouding raakte een politieauto beschadigd. Bij het voorval raakte niemand gewond.

2020118648