Stroper opgepakt

Na een onderzoek kon de politie op woensdagavond 10 juni een wapen in beslag nemen bij de verdachte. Het ging om een luchtdrukgeweer. Ook nam de politie de camouflagejas in beslag.

De verdachte, een 34-jarige Langedijker, bleek niet in het bezit te zijn van een jachtakte of een vergunning op grond van de Wet Wapens en Munitie. Bovendien was er geen vergunning verleend of toestemming gegeven om langs de rand van de Waddenzee te jagen.

De man is uitgenodigd om een verklaring af te leggen.

2020106770