Verdachte woningoverval snel aangehouden

Even na 19:00 uur belde de ‘telecommedewerker’ aan met het verhaal dat hij in de woning werkzaamheden moest verrichten. Niets was minder waar. Hij bedreigde de vrouw met een vuurwapen en vertrok met haar sleutels, het slachtoffer hevig geschrokken maar ongedeerd achterlatend.

Gealarmeerde agenten zagen niet veel later een man lopen op De Dijkgraaf die voldeed aan het signalement. Bij controle bleek de man het vuurwapen nog in zijn bezit te hebben. De 40-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden en zit vast. Het vuurwapen is in beslag genomen.