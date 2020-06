Wie weet er meer over een schietincident op de Wolphaertsbocht?

Omstreeks 12 uur in de nacht werd een bewoner aan de Wolphaertsbocht opgeschrikt door een grote knal. In zijn portiek bleek een man te staan die via de trap op hem af kwam. Het slachtoffer werd opnieuw opgeschrikt door een enorme knal waarna hij zag dat de man naar beneden rende. Deze verdachte bleek ook vergezeld te zijn meerdere personen die allemaal richting de Dorpsweg wegrenden.

Eenmaal ter plaatste heeft de politie meerdere hulzen aangetroffen. Er vindt een forensisch-technisch onderzoek plaats en ook getuigen worden op dit moment gehoord. Elke tip met betrekking tot deze schietincident is echter welkom.

Wie zijn de mannen die de woning op de Wolphaertsbocht zijn binnengedrongen? En wie heeft er geschoten op het 41-jarige slachtoffer? Heeft u meer info over de verdachten of was u in de buurt van de Wolphaertsbocht en/of de Dorpseweg en is u iets opgevallen? De politie komt dan graag met u in contact hierover. Maak gebruik van de onderstaande tipformulier, bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.