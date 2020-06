Aanrijding met letsel, slachtoffer met traumahelikopter naar ziekenhuis

Toen agenten op de plek van de aanrijding kwamen zagen zij twee zwaar beschadigde auto’s en een zwaar beschadigde rolstoel op straat liggen. Even verderop lag een gewonde vrouw op de weg. De kruising is meteen afgezet door de politie. Door een omstander werd eerste hulp verleend aan het slachtoffer, een 42-jarige vrouw uit Vlissingen.

Een traumahelikopter is opgeroepen, die heeft de vrouw meegenomen naar een ziekenhuis. Over haar letsel is niets bekend. Door de politie is haar familie in kennis gesteld. Analisten van Forensische Opsporing onderzochten de ongevalsplaats. Team Verkeer van Politie Zeeland-West-Brabant onderzoekt de aanleiding en oorzaak van het ongeval. Toen het onderzoek ter plaatse later op de avond was afgerond zijn alle betrokken voertuigen door een takelbedrijf weggesleept. Aan de auto’s zal nog verder onderzoek worden gedaan.