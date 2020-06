Eigenaar winkel overloopt inbrekers

In de Dorpstraat bleek dat de eigenaar van de winkel en een kennis boven de winkel aanwezig waren toen het gebeurde. Ze hebben nog geprobeerd de mannen tegen te houden maar die konden toch weg rijden. Er is een onderzoek ingesteld en er zijn camerabeelden veiliggesteld. Maar we zijn op zoek naar mensen die meer kunnen vertellen over dit incident en over de daders. Alle getuigenverklaringen en camerabeelden van de aanrijroute van de verdachten en van de vluchtroute zijn welkom.

Heeft u tips, informatie of camerabeelden, meld dit dan:

- via de banner onder dit bericht

- via de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- via 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem via 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem via 0900-8844, niet uw naam zeggen en meteen vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)