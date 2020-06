Nog een arrestatie in onderzoek naar verdwijning en gewelddadige dood Belgische loodgieter

De speurders gaan er vanuit dat van der Heyden door geweld om het leven is gebracht. Een belangrijke aanwijzing was de vondst in het Rijn-Schelde kanaal op 23 januari 2020 van een speciekuip waarin door het NFI stoffelijke resten van de Belg werden aangetroffen. Ook werd in verband met dit onderzoek op 11 maart jl. nog door duikers een kettingzaag in het Bergsche Water gevonden. Het onderzoek naar de toedracht wordt voortgezet.