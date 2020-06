Bestuurder overleden aan gevolgen verkeersongeval

Even na middernacht, van zondag op maandag 8 juni, ontstond er op de Wetering in Nederweert een frontale aanrijding tussen twee personenauto’s. De drie inzittenden raakten daarbij gewond. Een echtpaar uit Nederweert en een 21-jarige man uit Helmond zijn per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De 76-jarige man uit Nederweert, de bestuurder van een van beide auto’s, is woensdag aan zijn verwondingen overleden. Zijn 73-jarige echtgenote kon maandag na behandeling in het Venlose ziekenhuis naar huis. Datzelfde geldt voor de 21-jarige bestuurder uit de andere auto. Hij werd behandeld in het ziekenhuis in Weert. De politie van Weert heeft via Facebook een getuigenoproep geplaatst. Was u getuige vanhet ongeval? De politie komt graag met u in contact. U kunt de politie bereiken via 0900-8844.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is nog in volle gang.