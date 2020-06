Achtervolging eindigt in aanrijding met politiewagen

Foto: stockfoto politie

In de vroege donderdagochtend 11 juni rond tien voor één kwam bij de politie een melding binnen van een vechtpartij op de Slinge, nadat iemand een hond zou hebben geschopt. Een agent van het team surveillancehondengeleiders was in de buurt en ging ook richting de Slinge. Hij zag vier personen in een auto stappen en wegrijden. Hij gaf een stopteken, maar de bestuurder negeerde dat en ging er vandoor. Hierop werd de achtervolging ingezet.



Die eindigde op de Oldegaarde. De bestuurder van de vluchtauto remde abrupt, waarna de agent de voorganger niet meer kon ontwijken. De inzittenden sloegen vervolgens op de vlucht, maar twee van hen kwamen niet ver. De bestuurder en bijrijder van de auto werden aangehouden. De bestuurder wordt verdacht van diefstal van de auto en joyriding. Bovendien bleek hij onder invloed en reed hij met een geschorst rijbewijs. De aanrijding was zonder letsel; ook de politiehond raakte niet gewond door de botsing.