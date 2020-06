Verdachte van meerdere woning inbraken aangehouden

Sinds december 2019 is er in meerdere woningen in Wassenaar ingebroken. De inbreker boorde een gaatje in het raamkozijn waardoor hij met een hulpmiddel het hefboompje van het raam open kon maken. Doordat dit vrijwel geluidloos gebeurde, hadden bewoners de inbraak niet meteen in de gaten. Nadat de verdachte werd herkend op camerabeelden, kon de politie hem aanhouden. Bij de doorzoeking van zijn woning en garage werden onder andere inbrekerswerktuigen en gestolen goeden aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen. De verdachte zit op dit moment nog vast en het onderzoek is in volle gang.

Zo maakt u het inbrekers lastig

Gaatjes boren in de stijl ter hoogte van raam- of deurboompjes is een methode die veel inbrekers gebruiken. Ramen en deuren die niet met een slot zijn afgesloten geven inbrekers eenvoudig de kans via het geboorde gat de sluiting openen. U kunt dit voorkomen door raam- en deurboompjes met sloten aan te brengen. Verder maakt u het inbrekers lastig met bijvoorbeeld voldoende buitenverlichting en tijdklokschakelaars op alle verdiepingen van uw huis, waarmee de verlichting telkens op andere tijdstippen aan en uit gaat.