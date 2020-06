Vrouw overleden, man aangehouden

Op dit moment is de politie volop bezig met het onderzoek. Vermoedelijk gaat het om een misdrijf en er wordt rekening gehouden met verschillende scenario’s. De politie heeft donderdag buurtbewoners doorverwezen naar Slachtofferhulp Nederland. Mensen die nog geen doorverwijzing hebben gekregen, maar wel graag met iemand over dit incident willen praten kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp via https://www.slachtofferhulp.nl/. Mensen die informatie hebben over dit incident en nog niet met de politie hebben gesproken worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of onderstaand tipformulier.

(2020266474) NV