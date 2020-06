Politie houdt jongen aan na overval winkel en zoekt getuigen

Omstreeks 20:50 uur liep de overvaller de hoofdingang van de winkel binnen. Eenmaal binnen bedreigde hij een caissière met een steekvoorwerp. Met de buit op zak, vluchtte de overvaller op de fiets in de richting van de Zandstraat.

Direct na de overval heeft de politie in de omgeving gezocht naar de verdachte en de hulp van burgers ingeschakeld door middel van een Burgernetmelding. Op aanwijzingen van burgers is een 15-jarige jongen uit Veenendaal aangehouden in het Prins Willem Alexanderpark.

Getuigenoproep

De verdachte heeft zijn kleding gewisseld op De Terp. Daar is kleding aangetroffen die matcht met die van de overvaller. De politie is op zoek naar getuigen die deze kledingwissel hebben gezien en naar mensen die kunnen helpen bij het vaststellen van de rest van zijn vluchtroute. De verdachte droeg ten tijde van de overval een lichtblauw/grijs hoody en een zwarte trainingsbroek. Heeft u meer informatie die kan helpen in het onderzoek? Neem dan a.u.b. contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.