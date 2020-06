Getuigen gezocht van poging brandstichting

In de nacht van woensdag op donderdag werden bewoners aan de Waterwolf opgeschrikt door een brandend voorwerp in de carport bij de woning. Onbekenden hebben hier vermoedelijk rond 04.15 uur geprobeerd om brand te stichten. De eigenaar van de woning had dit gelukkig snel door en wist de brand op tijd te doven. De politie heeft buurtonderzoek verricht en de recherche heeft een onderzoek ingesteld. Onbekend is op dit moment wat het motief is voor deze brandstichting.

De politie is op zoek naar mensen die in de nacht van woensdag 10 juni op donderdag 11 juni tussen 04.00 en 04.30 uur één of meerdere verdachte personen hebben gezien in de omgeving van de Waterwolf.

Vragen aan het publiek

* Heeft u iets verdachts gezien dat met bovenstaand incident te maken kan hebben?

* Heeft u overige informatie?

Belt u dan a.u.b. met de politie via tel.nr. 0900-8844 of via het tipformulier onder aan dit bericht. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2020118825 bij; dank u wel!

2020118825