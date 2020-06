Man aangehouden na crash met gestolen auto

Donderdagavond werd in een onbewaakt moment een inwoonster uit Alkmaar bij het winkelcentrum De Mare bestolen van haar auto. De vrouw belde hierop direct de politie en een zoekactie werd gestart. De auto werd niet meer aangetroffen, maar enkele uren later werd hij door agenten gesignaleerd in Hoorn.

De politie ging daar op zoek naar de auto en zag dat een auto van de weg was geraakt bij de kruising van het Keern met de Dampten en tegen een boom was aangereden. Dit bleek de gestolen auto te zijn. Een zoektocht leverde een verdachte op die zich schuilhield in de bosjes. Hij is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. De verdachte bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs. De personenauto raakte bij de crash zwaar beschadigd en was total loss.

2020119592