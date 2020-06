Meisje beroofd: getuigen gezocht!

Donderdagmiddag rond 12.10 uur werd het meisje in het Burg. in ’t Veldpark beroofd van haar smartphone door twee onbekende jongens. Beide jongens waren donker gekleed en vermoedelijk in de leeftijd van 16-17 jaar. De beroving gebeurde ter hoogte van de schommels bij de speelplaats.

De politie heeft na de melding onderzoek gedaan en mensen gesproken. De recherche is echter nog op zoek naar mensen die mogelijk meer informatie hebben over deze straatroof donderdagmiddag in ’t Veldpark en die nog niet met de politie hebben gesproken.

Heeft u informatie? Deelt u het dan a.u.b. met de recherche in Zaandijk via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2020119116