Pas op voor brief van oplichters!

De brief zat in een witte envelop met daarop de tekst ‘Aan de bewoners van dit adres’. In de brief werd verzocht om geld over te maken op een rekening. Het geld zou namens het IT Politiekorps Nederland gebruikt worden om de softwarebeveiliging bij de adressen te verbeteren. Ook was de brief voorzien van de huisstijl van het ministerie en lijkt deze ondertekend door de minister. Het ministerie en de politie sturen nooit brieven met dergelijke verzoeken, dus maak geen geld over naar aanleiding van een soortgelijke oproep.



De politie is een onderzoek gestart naar aanleiding van deze oplichtingsbrief.



Heeft u al geld overgemaakt? Dan vragen wij u om aangifte te doen van oplichting. Dat kan via het telefoonnummer 0900-8844. Vermeld hierbij zaaknummer: 2020119992.



Voor meer informatie over oplichting kunt u terecht op onze themapagina: https://www.politie.nl/themas/oplichting.html