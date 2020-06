Carjackers aangehouden, politie zoekt derde verdachte

Kort na 1, uur in de nacht van donderdag op vrijdag, werd een 23- jarige Rotterdammer onder bedreiging van een vuurwapen, gedwongen drie mannen mee te nemen in zijn auto. Na een korte route werd het slachtoffer op de Van Langendockstraat uit de auto gezet, niet nadat hij een klap met het vuurwapen had gehad.

Direct alarmeerde hij de politie. Kort daarna zagen agenten op de 1ste Barendrechtseweg de gestolen auto rijden. Met behulp BTGV (BenaderingsTechniekGevaarlijkeVerdachten) zijn de twee Rotterdammers aangehouden. Het vuurwapen is niet aangetroffen.

Het onderzoek naar de derde verdachte gaat door. Heeft u informatie of beelden en nog geen contact gehad met de politie, belt u dan met 0900-8844 of via M0800-7000.