Twee verdachten aangehouden voor steekpartij Vlaardingen

Vlaardingen - Op de Reigerlaan in Vlaardingen werd gisteravond rond kwart voor elf een 51-jarige man neergestoken. Hij is met verwondingen aan zijn been en onderrug naar het ziekenhuis vervoerd. Later op de avond zijn twee mannen van 49 en 16 jaar uit Schiedam aangehouden voor betrokkenheid bij de steekpartij.