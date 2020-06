Verdachte steekpartij Maassluis aangehouden

Direct na de melding is er in de omgeving van de Frederik Hendrikstraat een onderzoek gestart. Er waren aanwijzingen dat de verdachte de metro had genomen. Een opsporingsonderzoek leidde snel naar de verdachte, deze 24-jarige man werd in Vlaardingen aangehouden. Het mes dat hij vermoedelijk gebruikte bij de steekpartij vonden agenten terug in de metro in Schiedam.

Op de plaats van de steekpartij doet de forensische opsporing onderzoek. De recherche gaat camerabeelden bekijken en met getuigen van het incident praten om zo meer inzicht te krijgen in de achtergrond van het incident. Het slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis.

Heeft u informatie voor het onderzoeksteam, en heeft u de politie nog niet gesproken, bel dan de politie op 0900-8844 of anoniem 0800-7000.