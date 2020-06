Aanhoudingen in Geldrop en Arnhem na ladingdiefstallen

Donderdagochtend rond 10.00 uur zagen surveillerende collega’s de bestelbus rijden op de A67 ter hoogte verzorgingsplaats de Meelakker bij Geldrop en gaven de bus een stopteken. Op dat moment rijdt de bestelbus de berm in en springen twee mannen uit de nog rijdende bus en zetten het op een rennen. De bestelbus komt tot stilstand in een greppel. De 30-jarige Roemeen zonder vaste woon- of verblijfplaats komt niet ver en wordt aangehouden, omdat hij zijn enkel heeft verstuikt . Naar de tweede verdachte is nog gezocht met de inzet van een speurhond, maar helaas niet aangetroffen. De bestelbus is in beslag genomen en wordt met de aangetroffen goederen verder onderzocht. De 30-jarige man is in verzekering gesteld en wordt vandaag getoetst door de rechter-commissaris.