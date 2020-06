Aanhoudingen voor witwassen op de snelwegen

Nederweert, Oosterhout, Rotterdam - Crimineel geld moet ook verplaatst worden. Via het reguliere banksysteem is dat lastig en dus worden grote bedragen ook per auto vervoerd. Dat ook dit niet zonder risico is bleek afgelopen woensdag. Op drie verschillende plaatsen in het land hielden medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid bestuurders aan voor witwassen. In totaal werd bijna 240.000 euro contant geld in kleine coupures in beslag genomen.

Op woensdag 10 juni, omstreeks 16.00 uur, gaven agenten op de A2 ter hoogte van Nederweert een auto met een Belgisch kenteken een stopteken. Bij de afrit Nederweert werd een controle uitgevoerd. Daarbij roken de agenten de bekende geur van hennep. In het daarop volgende onderzoek naar verdovende middelen in de auto troffen de agenten in een tas een grote bundel bankbiljetten aan. Desgevraagd gaf de bestuurder, een 36-jarige man met de Nederlandse nationaliteit maar woonachtig in België, aan, dat het ongeveer 8000 euro was. Dat geld zou hij hebben ontvangen bij de verkoop van een horloge. Bewijs daarvoor was er niet. Daarnaast vonden de agenten twee zogenaamde cryptotelefoons waarvan bekend is dat deze vaak gebruikt worden door criminelen om elkaar versleutelde berichten te versturen. De man werd aangehouden als verdachte van witwassen. Het geld, dat achteraf bijna 23.000 euro bleek te zijn, de telefoons en de auto werden in beslag genomen.

Omstreeks 20.00 uur die dag, gaven agenten op de A4 bij Delft de bestuurder van een auto een stopteken nadat uit de politiesystemen bleek dat deze auto al eens bij een verdachte situatie was opgevallen. Tijdens de controle aan de auto zagen de agenten indicatoren die wezen op de aanwezigheid van een verborgen ruimte. Na enig speurwerk werd inderdaad deze verborgen ruimte aangetroffen met daarin een tas gevuld met bundels bankbiljetten. Het bleek later in totaal bijna 124.000 euro te zijn. Ook werd nog een crypto-telefoon aangetroffen. De 27-jarige bestuurder uit Oosterhout werd aangehouden en het geld, de telefoon en de auto in beslag genomen. Bij de doorzoeking van zijn woning werd ook nog een eens een bedrag van 4000 euro aangetroffen en in beslag genomen.

In de nacht van woensdag 10 op donderdag 11 juni controleerden agenten op de A16 bij Hendrik-Ido-Ambacht een auto die in de richting Rotterdam reed. Tijdens de controle zagen de agenten wietresten in de auto liggen. Bij verder onderzoek in de auto werd een verborgen ruimte ontdekt waarin meerdere bundels bankbiljetten waren verstopt. De bestuurder van 20 jaar uit Rotterdam werd aangehouden als verdachte van witwassen. Het geld, bijna 90.000 euro, de auto en zijn telefoon werden in beslag genomen.