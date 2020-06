Arrestaties voor drugsdealen

Op basis van anonieme meldingen, signalen uit de omgeving van de verdachte en informatie van de wijkagenten, deed de Politie nader onderzoek naar de ondermijnende activiteiten van de man. Eerst werden twee jongens - 16 en 17 uit Amersfoort - rond 16.00 uur op het Centraal Station in Amersfoort op heterdaad betrapt tijdens een transactie van drugs. Kort na deze actie trof de politie in de woning in Nieuwland vijf 18-jarige Amersfoorters aan, waaronder de hoofdverdachte. Zij werden allemaal aangehouden op verdenking van het handelen in drugs. Tijdens een zoekactie in het huis assisteerde de drugshond van Politie. Hier werden verdovende middelen gevonden, die nog op hoeveelheid en samenstelling worden onderzocht. Ook werden goederen om drugs te verhandelen, merkkleding en twee auto’s in beslag genomen voor onderzoek.

Straf en hulp

De Politie zet het onderzoek voort naar een groepje grotendeels minderjarige jongeren die vermoedelijk de drugs voor de hoofdverdachte verkochten. Meer aanhoudingen worden om die reden niet uitgesloten. De hoofdverdachte is aangemeld voor de TOP X - aanpak van het Zorg- en Veiligheidshuis Regio Utrecht. In deze aanpak werkt een groot aantal instanties samen, met als doel perspectief te creëren en terugval in criminaliteit te voorkomen.

Straatwaarden

Daarnaast zet de Politie samen met het programma ‘Straatwaarden’ en partners in op bewustwording over ondermijning en de risico’s rondom drugs in de woon- en leefomgeving van de verdachten. Het programma Straatwaarden richt zich op jonge aanwas in de harddrugshandel om deze, samen met overheidspartners, duurzaam terug te dringen. Hiervoor wordt nadrukkelijk gekeken naar hulpverlening in samenwerking met zorginstanties. Dit met het doel om strafbare feiten te voorkomen bij personen rondom de aangehouden verdachten. De wijkagenten van de wijk Nieuwland gingen kort na de actie met buurtbewoners in gesprek over ondermijning en hoe de signalen te herkennen en deze te melden.

Ondermijning

Drugshandel is een vorm van ondermijning. Ondermijning ondergraaft onze rechtstaat. Andere voorbeelden van ondermijning zijn hennepteelt, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Ondermijning kan naar de oppervlakte komen in de vorm van overlast, milieuvervuiling(dumpen drugsafval), onverklaarbaar bezit, intimidaties en machtsposities van (groepen) personen. Wijkbewoners en ondernemers in de buurt kunnen helpen door signalen door te geven aan Gemeente en Politie. Zo kunnen wij samen een vuist maken om deze vorm van ondermijning krachtig te bestrijden.

Hoe te melden

Heb je het gevoel dat er iets niet klopt in je omgeving in relatie tot ondermijning? Meld het! Bel 0900-8844 bij geen spoed, wél Politie. Of doe een melding via het tipformulier van Politie op www.politie.nl. Anoniem melden kan via het meldpunt Meld Misdaad Anoniem: tel. 0800-7000 of via M-Online.