Getuigen gezocht verkeersongeval Ouddiemerlaan

Diemen - Een voetgangster loopt op woensdag 3 juni 2020 rond 18.00 uur over de Ouddiemerlaan in Diemen. Omdat de spoorbomen gesloten zijn, staan enkele voertuigen te wachten bij de spoorwegovergang. De vrouw maakt gebruik van de situatie en steekt de Ouddiemerlaan over. Ze passeert hierbij het stilstaande verkeer, dat echter op het moment van oversteken juist net weer in beweging komt. De vrouw komt in aanraking met een scooter en raakt hierbij gewond. Hoewel de bestuurder van de scooter in de eerste instantie nog hulp verleent, is zijn identiteit tot op heden onbekend. Het Team Ernstige Verkeers Ongevallen (TOEV) heeft het ongeval in onderzoek en komt graag in contact met deze scooterbestuurder, ofwel eventuele getuigen.