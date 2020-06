Herdenken in vrijwel lege Tuin van Bezinning

Na de officiële opening door de voorzitter van het bestuur van de Tuin van Bezinning, Stoffel Heijsman, was er een kranslegging door korpschef Henk van Essen en nabestaande Ed Prosperi. De krans werd vanwege de coronamaatregelen op een standaard gezet door twee collega’s, die partners van elkaar zijn. Na het signaal taptoe werd 1 minuut stilte gehouden, gevolgd door het Wilhelmus.



Rouwen op je eigen manier

In zijn speech refereerde korpschef Henk van Essen aan de bijzondere omstandigheden, waarin de herdenking dit jaar plaats vindt. ‘Honderddrieënzestig namen zijn weggerukt uit ons leven, maar niet uit ons hart. Politiemensen die het leven lieten, toen zij dat van anderen wilden beschermen. Zij verdienen het dat deze herdenking doorgaat.’



Volgens van Essen heeft de Tuin van Bezinning voor nabestaanden, collega’s en vrienden een speciale plaats ingenomen. ‘Hier in de Tuin zijn we met familie en vrienden, kunnen we onszelf zijn. Iedereen begrijpt wat je bedoelt, hoe je je voelt. Je kunt hier rouwen op jouw manier. Soms stil in een hoekje. Of juist luid, verhalen delen over onze dierbaren.’



Volgens de korpschef herdenken we ieder jaar als eerbetoon, maar ook om heel bewust stil te staan bij de ‘schaduwkant van ons prachtige vak’. Van Essen: ‘Politiemensen kiezen voor een vak dat veiligheid brengt voor anderen, maar tegelijkertijd risico’s voor henzelf. Als politie stappen we naar voren zonder aanziens des persoons, ook in heel complexe situaties. Soms moeten we daarbij geweld gebruiken, omdat we ook zelf met geweld worden geconfronteerd. En heel soms met het ultieme offer, ons eigen leven.’









Plek om te herdenken

De Tuin van Bezinning ligt achter Huis ’t Velde in Warnsveld, een opleidingslocatie van de Politieacademie. De Tuin is van zonsopgang tot zonsondergang open voor publiek. Het nationale politiemonument te Warnsveld werd in 2006 opgericht als een eerbetoon aan de agenten die sinds 1946 tijdens uitoefening van hun dienst zijn omgekomen.



Op de pagina Tuin van Bezinning vindt u de speeches van alle sprekers.



Bekijk ook het videoverslag van de herdenking.