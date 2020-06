Gewapend op reis

Omstreeks 18:0 uur kreeg de politie een melding van een reiziger in de Metro. De man zag dat in een coupé een man met een vuurwapen zat. Agenten namen geen enkel risico en doorzochten nabij halte Beurs de metro. Toen zij de man in de coupé aantroffen voerden zij een Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) uit. De 50-jarige verdachte werd daarop aangehouden. In zijn tas werd na onderzoek een balletjespistool aangetroffen. Na een korte onderbreking kon de Metreo weer verder rijden. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.