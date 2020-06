Overval op woning

Zaterdagavond 13 juni omstreeks 20.20 uur drongen twee mannen de woning binnen en bedreigden de 64-jarige bewoner met een wapen. Zij wisten van het slachtoffer enkele persoonlijke eigendommen mee te nemen en waren daarna snel verdwenen. Ondanks een zoekactie waarbij de politiehelikopter vanuit de lucht meekeek, konden de agenten de twee daders niet meer vinden. Van de mannen is een beperkt signalement beschikbaar. Twee mannen, leeftijd 40-45 jaar oud, lengte 1.75 mtr. Heeft u desondanks het beperkte signalement informatie over de twee daders? Bel direct de politie via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier.