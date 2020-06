Drie woninginbrekers op heterdaad aangehouden

Een buurtbewoner meldde dat er ingebroken werd in een hoekwoning aan het Sterrebos. Er werden zaklampen waargenomen. De dieven hadden een ruit vernield om toegang te verkrijgen. Twee inbrekers vluchtten bij de komst van de politie via het raam van een dakkapel naar de nok van het dak Een van de agenten sommeerden hen terug de woning in te gaan. Hier werd aan voldaan. Politiemensen die via het vernielde raam naar binnen gingen, hebben het tweetal op zolder aangehouden. Tijdens het ‘schonen’ van de woning werd nog een derde verdachte aangetroffen die zich onder een bed verstopt had. Ook hij is aangehouden. Het drietal is ingesloten.