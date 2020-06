Inbreker verstopt zich in kast, op vlucht achterhaald door buurtbewoners

Een 61-jarige vrouw deed aangifte van poging diefstal uit haar berging. Ze vertelde dat ze van een buurtbewoner hoorde dat een dronken man haar berging was binnen gegaan. Ze zag de deur openstond. Samen met drie andere bewoners is ze naar binnen gegaan. Ze zag dat de ruimte doorzocht was. Een TV en fiets met in de mand een stofzuiger stonden klaar om mee te nemen. Ze openden de kast en zagen dat daarin een man verstopt zat met een onverzorgd uiterlijk. De dief ging er vandoor achtervolgd door de bewoners. De inbreker werd op het Kamillehof achterhaald en naar de grond gewerkt. Agenten hebben hem van de buurtbewoners overgenomen en aangehouden. Het gaat om een bekende veelpleger. Hij is ingesloten.