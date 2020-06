Vier arrestaties na bedreiging met mes

De politie kreeg omstreeks 21.00 uur een melding dat er op de Oude Vest twee jongens elkaar bedreigden, een van hen zou daarbij een mes hebben getrokken. Het zou gaan om een groep van jongens. Op het moment van het uitgeven van deze melding bevond één politieman zich op de Vlaszak. Dat is in de directe nabijheid. Hij was dan ook snel ter plaatse. Hij zag vier mensen op een bankje zitten nabij de fietsenstalling. Zij voldeden aan het signalement dat de melder had doorgegeven. De diender zag dat een van die mannen snel naar een vuilnisbak liep en daar iets in gooide. Het viertal maakte aanstalten om weg te lopen. De agent sommeerde hen te blijven staan. Een van de agenten die daarna ter plaatse arriveerde zag dat een mes in de afvalbak was gegooid. Hierop zijn alle vier de mannen aangehouden voor bedreiging en verboden wapenbezit.