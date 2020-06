Gewapende overvalsters gezocht

Twee onbekende vrouwen van ongeveer 20 jaar en in het zwart gekleed komen de winkel binnen. Een draagt een felroze bivakmuts. Zij gaat naar de cassiere en eist onder bedreiging met een mes geld uit de kassalade. Ondertussen bedreigt de andere overvalster een tweede medewerkster met een mes. Het tweetal weet met een onbekend geldbedrag te ontkomen. Zij vluchten te voet in de richting van de RIjksweg. De politie heeft een Burgernetbericht verspreid. Ondanks tips is het tweetal nog niet aangehouden. De politie vraagt getuigen die meer weten contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem te melden bij M. via 0800-7000.