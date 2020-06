99 automobilisten negeren massaal rode kruizen op A12

Rond 9.00 uur in de ochtend waren agenten aanwezig bij een verkeersongeval op de A12 bij Gouda. Om een veilige situatie te creëren voor de hulpverleners werden de oprit en afrit van Gouda afgezet door middel van rode kruizen boven de rijstrook. Een rood kruis boven de weg, betekent dat er geen gebruik meer van gemaakt kan worden.



Automobilisten negeerden in grote getalen de rode kruizen en namen toch de afrit. De aanwezige agenten konden de kentekens fotografen, 99 bestuurders ontvangen binnenkort een bekeuring. Het Openbaar Ministerie bepaalt de hoogte van het boetebedrag.



De afrit is daarop fysiek afgesloten met pionnen. Een automobilist heeft naast de rode kruizen ook de fysieke afzetting genegeerd en om de pionnen heen geredden. Deze automobilist is staande gehouden en zal aangemeld worden bij het CBR voor de Educatieve Maatregel Gedrag (EMG)