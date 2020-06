Getuigen gezocht van schietincident David Blesstraat

Rond 2.40 uur kwam de melding binnen dat er schoten waren gehoord bij een woning. De politie trof ter plaatse daadwerkelijk hulzen. In de woning van de portiekflat trof de politie inslagen aan. De recherche doet onderzoek naar het schietincident en vraagt getuigen zich te melden.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het schietincident of met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.