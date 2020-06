Twee aanhoudingen voor steekincident Zoetermeer

Rond 19.40 uur kwamen meerdere meldingen binnen dat er een persoon was neergestoken. Het incident vond plaats aan de Voorweg, daar kreeg een groep jongeren een onderling conflict waarbij werd gestoken. Een aantal jongeren renden weg naar omliggende locaties als de Van Leeuwenhoeklaan en Centrum West.



Twee 15-jarige slachtoffers raakten lichtgewond, de jongens komen uit Harreveld en Zoetermeer. De politie startte direct een onderzoek. Meerdere verdachten werden aangehouden, waarvan een drietal later die avond weer werden heengezonden. Twee verdachten uit Zoetermeer zitten nog vast en worden verhoord. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Getuigen gezocht

De recherche komt graag in contact met getuigen van het steekincident of met mensen die informatie hebben die van belang is voor het onderzoek. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.