Verdachten aangehouden in onderzoek drugshandel

Bij politieteams De Heemstraat, Zuiderpark en Loosduinen kwamen de afgelopen tijd meerdere anonieme meldingen binnen dat de twee hoofdverdachten zich bezig zouden houden met drugshandel. Onderzoek door een gecombineerd rechercheteam van de drie politieteams versterkte dat vermoeden waarop een officier van justitie toestemming verleende om de twee buiten heterdaad aan te houden. Tijdens de daaropvolgende actie werden in totaal 9 verdachten aangehouden.



Doorzoekingen

Bij de aanhouding van één van de verdachten werd op het Veluweplein een waarschuwingsschot gelost. Op verschillende locaties in Den Haag en Rijswijk werden zoekingen gedaan in woningen en in een loods aan de Zilverstraat. Eén van de hoofdverdachten bleek ruim een kilo vermoedelijke cocaïne bij zich te hebben op het moment dat hij werd aangehouden, in één van de woningen werd ruime een halve ton aan cashgeld gevonden.



In de loods aan de Zilverstraat vonden agenten bijna 6 kilo vermoedelijke cocaïne en verschillende attributen die gebruikt worden voor het produceren, verwerken en bewerken van synthetische drugs. Daarop werden de vijf aanwezigen aangehouden en besloot de gemeente tot een bestuurlijke spoedsluiting van het pand. Alle verdachten zijn voor verhoor ingesloten. Onder de verdachten zijn ook de twee hoofdverdachten van 37 en 38 jaar.



Ondermijning

Ondermijning (de vermenging van de onder- en de bovenwereld) is een maatschappelijk probleem en komt in vele vormen voor. De buurman die wiet verbouwt op zijn zolder waardoor brand kan ontstaan, een buurtbewoner die uitkeringsfraude pleegt, mensenhandelaren die hun slachtoffers dwingen tot prostitutie, grootschalige hennepteelt, maar ook overlastgevende hangjongeren op een pleintje die ervoor zorgen dat omwonenden geen aangifte durven te doen.



Soms gaan er achter ondermijning criminele organisaties schuil die enorme winsten maken met hun activiteiten, zoals bijvoorbeeld bij grootschalige hennepteelt. Vaak wordt dat illegaal verkregen vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed, horeca en het verkrijgen van vergunningen. Omdat dergelijke organisaties geweld, afpersing en corruptie niet schuwen, heeft de aanpak van ondermijning een hoge prioriteit. De politie werkt daarbij nauw samen met haar partners. Informatie over ondermijnende activiteiten wordt bij elkaar gevoegd. Samen met signalen vanuit bijvoorbeeld buurtbewoners, gemeenten of particuliere organisaties zoals banken en verzekeraars geeft dit een completer beeld en treedt de overheid waar mogelijk strafrechtelijk of bestuurlijk op.



Drugsconvenant

Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit effectiever te maken tekende de burgemeesters binnen de politie-eenheid Den Haag woensdag 3 juni het drugsconvenant. In het convenant, waarin zowel overheidsinstellingen als private partijen de krachten bundelen in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, staan afspraken over het onderling uitwisselen van informatie.