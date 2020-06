Man en vrouw aangehouden voor bezit tientallen wapens

In de woning trof de politie tientallen strafbare wapens aan. Onder meer werden revolvers, jachtgeweren, kogelgeweren, hagelgeweren, een kruisboog, diverse soorten munitie en een oefengranaat in het pand gevonden. Vanochtend wordt de zoeking in de woning voorgezet. Alle wapens zijn in beslag genomen.

Beide verdachten zitten vast. Zij worden vandaag gehoord over de aangetroffen wapens. Het onderzoek is nog in volle gang.