Getuigen gezocht na beroving 71-jarige vrouw

Rond 11:00 uur was de vrouw in de kelderbox bij een appartementencomplex, toen zij plotseling van achteren werd gegrepen en op de grond werd gegooid. Terwijl het slachtoffer op de grond lag, zocht de donker geklede dader bij haar naar persoonlijke bezittingen. Daarna vertrok de verdachte met een onbekende buit. De politie is direct een zoekactie gestart naar de dader, maar heeft hem niet meer aangetroffen. De vrouw liep bij haar val lichte verwondingen op aan haar hoofd.



Voor het onderzoek naar deze beroving is de recherche op zoek naar getuigen. Heeft u tussen 11:00 uur en 11:30 uur iets verdachts gezien in de omgeving van de Overijssellaan? Heeft u mogelijk voorafgaand aan of na de beroving de donker geklede verdachte gezien? Of heeft u meer informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



2020120877